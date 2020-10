Agro Aversano: portano il figlio a scuola ma è positivo al covid, allertati i carabinieri

Cesa – “Questa mattina abbiamo avuto comunicazione che un alunno della Scuola Media “Bagno” è stato prelevato dai genitori e riportato a casa, perché positivo al Covid19. Immediatamente con l’assessore alla Pubblica Istruzione Cesario Villano ed i funzionari comunali ci siamo attivati, presso la Dirigenza Scolastica, per comprendere cosa fosse accaduto”. Ad annunciarlo è il sindaco Enzo Guida.

“Dopo aver ricostruito la vicenda, abbiamo deciso, d’intesa con la scuola e con l’Asl, di chiudere la media “Bagno” fino a sabato per provvedere alla sanificazione”.

Questa mattina, un alunno non residente a Cesa che frequenta la media “Bagno”, dopo essere entrato in classe è stato portato via dai genitori, dopo che gli stessi avevano avuto notizia della positività dell’alunno.

“Un comportamento grave – spiega il sindaco – che ha messo a repentaglio la salute di coloro che frequentano la scuola. Un comportamento che viola le attuali norme, secondo cui, chi si sottopone a tampone, deve restare in isolamento fiduciario sino all’esito dello stesso. Per questo motivo abbiamo già notiziato i Carabinieri di Cesa e nelle prossime ore per iscritto comunicheremo quanto avvenuto, affinchè si assumano provvedimenti rispetto a comportamenti incoscienti ed irresponsabili”.

Nel frattempo, dopo una consultazione con il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl, oltre a sospendere la didattica per i prossimi giorni, venerdì e sabato e provvedere alla sanificazione, tutti coloro che hanno avuto contatti con l’alunno saranno posti in isolamento e, in base al protocollo, sottoposti a tampone.

“Nelle ultime ore – aggiunge il sindaco – il numero dei positivi è salito a 18, con un incremento di 7 unità, un in solo giorno. Abbiamo ricavato questo dato incrociando le notizie ufficiale che ci vengono dall’Asl e quelle riferite dagli stessi cittadini interessati. Tante persone sono in isolamento fiduciario in attesa degli esiti dei tamponi”.

“Con l’assessore al ramo Francesca D’Agostino abbiamo sollecitato il Comando Vigili Urbani a controlli su tutto il territorio, per la verifica dell’utilizzo delle mascherine ed per il divieto di assembramenti. Con l’assessore alla Protezione Civile Alfonso Marrandino stiamo impiegando i volontari per una maggiore sensibilizzazione. In materia di assistenza ci siano attrezzando, con l‘assessore ai servizi sociali Giusy Guarino ad ipotizzare misure di sostegno qualora la situazione dovesse assumere contorni più gravi”.

“Nelle prossime ore – conclude il sindaco – previa riunione del Centro Operativo Comunale, faremo una valutazione delle misure da adottare, tenendo conto anche dell’avvicinarsi delle festività legata alla celebrazione dei Defunti”.