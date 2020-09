Esce di casa e viene trovato morto: tragedia nel Casertano

Cervino – Dramma nella serata di ieri nel comune di Cervino, in località Messercola, per il tragico ritrovamento di un uomo senza vita.

Si tratta di F. I. 38 anni, trovato morto in circostanze drammatiche vicino un traliccio dell’alta tensione.

Da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo si sarebbe allontanato da casa, facendo perdere le sue tracce. I familiari e gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, fino al drammatico ritrovamento.

Sul posto i medici del 118 e le autorità locali per gli accertamenti del caso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie ed un figlio. Sotto choc parenti ed amici per questa tragedia, i quali in queste ore stanno pubblicando diversi messaggi di cordoglio in rete.