Antonella muore a 37 anni dopo un malore improvviso: dramma nel Casertano

Cervino – Si è spenta nella notte, a soli 37 anni, Antonella Valentino, infermiera e giovane mamma di Cervino.

La donna ha accusato un malore improvviso durante la notte. Sul posto sono giunti i medici del 118, ma dopo diversi tentativi di rianimarla, hanno dovuto constatare il decesso.

Antonella Valentino, originaria della frazione Messercola a Cervino, lavorava come infermiera al carcere di Arienzo. In passato aveva prestato servizio anche alla clinica Villa del Sole di Caserta.

La cerimonia funebre per l’ultimo saluto ad Antonella sarà celebrata domattina alle ore 11:45 presso la chiesa di Sant’Adiutore vescovo a Cervinara.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati da parenti, amici e colleghi. Ecco il ricordo di Giuseppe Barbato:

“NOOOO NON SI PUÒ MORIRE A 37 ANNI: Un fulmine a ciel sereno è stato questa mattina allorquando ho ricevuto la telefonata. Senza parole. La CPS Inf. Antonella Valentino è stata la mia referente all’ Articolazione e Sup. e da qualche tempo era stata trasferita alla CR di Arienzo……. alle rispettive famiglie le mie sentite condoglianze associate a quelle di tutto il personale dell’ unità operativa. Riposa in pace carissima Antonella 💐 con tanto dolore. 🤒💐 Il “ tuo” coordinatore“