Fermati ad un posto di blocco senza patente ed assicurazione. Denunciato Casertano

Per questi motivi il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, il 41enne (conducente) denunciato per guida con patente revocata

Caserta – A Cervaro, in provincia di Frosinone, i militari della locale Stazione hanno fermato un’auto con alla guida un 41enne (già censito per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lesioni personali, minaccia e porto abusivo di armi).

A bordo c’era anche un 42enne, anch’egli già censito per stupefacenti e guida senza patente, entrambi della provincia di Caserta.

La vettura è stata notata aggirarsi in paese con atteggiamento sospetto, tanto da attirare l’attenzione di residenti e forze dell’ordine.

Nel corso degli accertamenti è stato appurato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo per una violazione analoga, mentre il 41enne che era alla guida è risultato sprovvisto di patente in quanto revocata.

Per questi motivi il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, il 41enne (conducente) denunciato per guida con patente revocata ed a carico di entrambi avanzata la proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cervaro.