Coronavirus. 10 positivi ai test rapidi su oltre 600 persone a Castello del Matese

Castello del Matese – Dopo il caso del comune di Letino, messo interamente in quarantena dopo i 10 casi di coronavirus registrati in 24 ore, anche gli altri comuni delle zone del Matese hanno avviato una campagna di screening sulla popolazione.

E’ quello che è avvenuto a Castello del Matese, dove il sindaco Antonio Montone, ha effettuato oltre 600 test rapidi sulla popolazione. L’esito al momento è che nessun cittadino risulta contagiato dal covid-19, ma ben 10 persone sono risultate positive ai test rapidi, ecco il resoconto pubblicato dal primo cittadino.

“Alla fine di una giornata a dir poco intensa, dopo aver effettuato oltre 600 test rapidi, mi sento in dovere di tranquillizzare la popolazione di Castello.

Non abbiamo al momento nessun cittadino positivo al Covid 19 a seguito di tampone,ma 10 esiti positivi al test rapido per la ricerca degli anticorpi, che ovviamente necessitano di tampone.

I test sierologici che, a seguito di approfondimenti e confronti, abbiamo fortemente voluto, servono proprio per certificare l’assenza di contatto con il virus della popolazione.

Ovviamente attendiamo l’esito dei tamponi per poter eventualmente individuare i casi da attenzionare.

Così crediamo che si faccia veramente prevenzione.

In conclusione Castello NON È ZONA ROSSA PERCHÈ NON CI SONO POSITIVI AL COVID 19.

Sappiamo che ci sono 10 cittadini che presumibilmente nei mesi passati hanno avuto contatto con il virus, MA SOLO PERCHÉ LI ABBIAMO CERCATI essendo tutti asintomatici.

Manteniamo la calma, non abbassiamo la guardia e continuiamo a mantenere comportamenti adeguati.

Infine, appreso la notizia di oggi del vicino comune di Letino, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai letinesi ed all’amico sindaco Pasquale Orsi, di cui condividiamo l’operato al 100%.

Domani proseguiremo con l’azione di screening della popolazione.

Il Sindaco Antonio Montone.”