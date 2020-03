Due uomini trovati morti in poche ore. Indagano i carabinieri

Castel Volturno – Due uomini trovati morti in poche ore nel comune di Castel Volturno, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

La prima ipotesi è quella del decesso per cause naturali, ma due decessi a poca distanza l’uno dall’altro, potrebbero essere più che una semplice coincidenza.

Si tratta di due 50enni, uno originario della Provincia di Napoli e l’altro, invece, di Grazzanise, trovati senza vita rispettivamente il primo nella propria abitazione l’altro in un casolare abbandonato sulla Domiziana.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Castel Volturno insieme con i colleghi di Mondragone. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.