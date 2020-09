Coronavirus: 4 nuovi casi sul litorale Casertano, 51 positivi in città

Castel Volturno – L’emergenza Coronavirus nella città castellana del litorale continua a preoccupare.

Questa mattina il sindaco Luigi Petrella ha ufficializzato altri 4 casi positivi al covid, comunicati dall’Asl di Caserta.

Ora il totale dei pazienti affetti dal Coronavirus salgono a 51. Ecco la comunicazione del primo cittadino pubblicata per allertare la cittadinanza.

“Avviso alla cittadinanza – Emergenza Covid 19.

I DATI UFFICIALI VENGONO COMUNICATI DALLA STRUTTURA MEDICA COVID DELL’ASL DI COMPETENZA (UOPC DI MONDRAGONE), AD OGGI LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020, IN TOTALE SONO 51 I CASI POSITIVI AL COVID 19. Ricordo alla cittadinanza che per motivi prettamente di privacy non possono essere divulgate notizie personali dei positivi, come, nominativi ed indirizzi dove sono domiciliati, il numero di trenta positivi sono il risultato di contagi all’interno di quattro nuclei familiari diversi.

DA SEGNALARE NELLA GIORNATA ODIERNA LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 ALTRI 4 CASI POSITIVI AL COVID 19. Lunedì 21 Settembre 2020 la struttura competente UOPC ha comunicato la presenza sul nostro territorio di altri 4 casi positivi al COVID 19. In totale si riscontrano 51 casi positivi al COVID 19 sul terrirorio di Castelvolturno, solo sei di essi sono ricoverati presso le strutture ospedaliere Covid, gli altri sono posti in quarantena domiciliare obbligatoria con assistenza da parte della struttura medica Covid dell’Asl e vigilati ed assistiti della Polizia Municipale e dalla Protezione Civile. Invito tutti alla salvaguardia della salute, di porre la massima attenzione osservando scrupolosamente e con senso di responsabilità tutte le misure di sicurezza indicate nelle rispettive ordinanze Governative e Regionali, l’uso obbligatorio della mascherine dalle ore 18,00 alle ore 06,00, indossando la stessa nei luoghi affollati, all’interno delle attività commerciali, rispettando scrupolosamente il distanziamento sociale interpersonale di un metro di distanza ed evitare categoricamente assembramenti. È importante rispettare le regole tutto dipende del nostro comportamento, in questo particolare momento chiedo ai miei concittadini massima cautela, dobbiamo essere più che mai uniti, rispettandoci e rispettando le restrizioni anti COVID. Mi aspetto da tutti la massima prudenza, collaborazione e senso civico. In merito vi comunicherò ulteriori aggiornamenti“.