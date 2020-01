Muore poliziotto. Lutto nel Casertano

Castel Volturno – Una tragedia ha colpito l’intera comunità di Castel Volturno ed il comparto della Polizia di Stato.

Gaetano Senarcia, agente di polizia di 50 anni, è deceduto nella giornata di ieri per un malore improvviso.

I soccorsi sono scattati nel momento in cui alcuni conoscenti non riuscivano a mettersi in contatto con lui. All’arrivo dei medici del 118 non c’era più nulla da fare.

Saranno celebrati questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria del Mare a Villaggio Coppola i funerali. L’assistente capo della polizia era in servizio presso il commissariato di Pianura.