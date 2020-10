Operatore scolastico positivo al Covid: chiusi due plessi scolastici

Castel Volturno – Nella città di Castel Volturno il sindaco Luigi Petrella ufficializza 7 nuovi casi covid in città.

Tra questi, purtroppo, anche un collaboratore scolastico risultato positivo al tampone per il coronavirus. Per ovvie ragioni il primo cittadino ha disposto la chiusura di due plessi scolastici per consentire la sanificazione. Ecco quanto comunicato:

“AVVISO ALLA CITTADINANZA – SANIFICAZIONE DEL PLESSO CENTRALE DELL’ICS “G. GARIBALDI DI VIA SAN ROCCO, N. 28 – 30 E DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA SAN ROCCO N. 32 – 34.

Si comunica che a seguito del riscontro della positività di un collaboratore scolastico, i due istituti in epigrafe ubicati in via San Rocco osserveranno due giorni di chiusura, Martedì e Mercoledì 06 e 07 ottobre 2020 per adempiere ai lavori della sanificazione dei locali. Seguirà Ordinanza Sindacale“.