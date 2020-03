Investito ed ucciso sulla Domiziana. Incidente mortale nel Casertano

Castel Volturno – Incidente mortale al km 31 della Domiziana, dove un uomo è stato investito ed ucciso da un’auto in transito.

Da una prima ricostruzione dei fatti la vittima si trovata in sella alla sua bici, quando, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, è stato travolto da una ancia Y, guidata da un 79enne di Castel Volturno.

La vittima, M.P., 75 anni anch’egli castellano, è deceduto dopo pochi minuti dall’incidente.

La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico.

L’investitore, che si è fermato a prestare soccorso, è stato sottoposto all’alcol test. Sull’esatta dinamica dell’episodio, indagano i carabinieri della compagnia di Mondragone.