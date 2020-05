Incendio distrugge il noto Lido Verde di Castel Volturno

Al momento è ancora presto per poter chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme

Castel Volturno – Durante la notte appena trascorsa una vasto incendio ha letteralmente distrutto il Lido Verde di Castel Volturno.

Il rogo è ancora in corso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone.

Al momento è ancora presto per poter chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per accertare la dinamica.

La famiglia Spina, proprietaria dello stabilimento, si stava già organizzando per la riapertura.