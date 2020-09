Disastro ambientale a Castel Volturno: incendio distrugge azienda

Castel Volturno – Un vasto incendio ha coinvolto l’azienda ‘Cart Flow‘ nel comune di Castel Volturno in via Mario Tommaso.

Intorno alle 15,00 di oggi le fiamme hanno divorato vegetazione ed i capannoni dell’azienda che produce pale eoliche. All’interno dei depositi anche vernici, solventi e materiali plastici.

Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri e chilometri di distanza, è stata sprigionata dal rogo.

Sul posto sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco da vari distaccamenti, Polizia, Carabinieri e vigili urbani.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Tantissimi residenti della zona preoccupati per l’enorme rogo tossico si stanno chiudendo in casa.