Donna nuda trovata morta nel bagno di casa. Giallo nel Casertano

Castel Volturno – Tragico ritrovamento questa mattina in un’abitazione nel comune di Castel Volturno.

Una donna di circa 35 anni è stata ritrovata morta in via Giorgio Vasari all’interno del bagno di casa. Al momento le cause del decesso sono in corso di accertamento.

Nell’abitazione, dalle prime informazioni, sembrerebbero fossero presenti anche due uomini.

Come da prassi la salma è stata posta sotto sequestro per il successivo esame autoptico per stabilire con precisione le cause della morte.

Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi.