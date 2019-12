Coppia si getta nel mare agitato. Salvati dalla Polizia

Castel Volturno – Nel corso delle attività straordinarie di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato nell’area di Castel Volturno e dei comuni limitrofi gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” hanno tratto in salvo due persone gettatesi in mare.

Nel primo pomeriggio del 17 dicembre u.s. gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, inviati sul territorio per incrementare le attività di prevenzione e repressione dei reati svolte dal Commissariato di P.S. di Castel Volturno, individuavano due persone in acqua, all’apparenza decise a togliersi la vita, che, viste le condizioni del mare agitato e le avverse condizioni meteorologiche, erano in imminente pericolo.

Gli operatori riuscivano raggiungere entrambe le persone e, dopo averle convinte ad uscire dall’acqua, le traevano in salvo riportandole a riva e praticavano i primi soccorsi per evitare il rischio di ipotermia.

Poco dopo giungeva sul posto personale sanitario che le accompagnava presso vicine strutture mediche.