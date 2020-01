Blitz dei carabinieri in casa. Trovato con droga e soldi. Arrestato 39enne

Castel Volturno – In località Pinetamare i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto D.G., 39 anni, del luogo.

L’arresto è stato effettuato nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di droga.

Ben gr. 91 circa di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in nr. 25 bustine in plastica, di gr. 33 circa di sostanza stupefacente tipo marijuana, suddivisa in 15 bustine in plastica e della somma contante di € 205,00, ritenuta provento dell’illecita attività.

Il 39enne è stato posto agli arresti domiciliari.