Coronavirus. Quarta vittima in 24 ore nel Casertano

Castel Morrone – Quarta vittima in 24 ore nella Provincia di Caserta a causa del Coronavirus.

E’ deceduto Luigi Papa, ex assessore e consigliere comunale di Castel Morrone. Il 73enne è morto nell’ospedale di Caserta dove si trovava ricoverato.

Il sindaco Gianfranco Della Valle ha confermato la notizia, ecco la comunicazione:

“Il compito più grave non è quello di reggere la comunità intera ma sostenere nel pianto una famiglia per la perdita di un proprio congiunto!

Oggi è venuto a mancare il nostro caro Luigi che potremo ricordare non solo per il Suo amorevole e cordiale saluto di ogni giorno ma anche soprattutto per il Suo triste addio!

Il nostro Luigiello Papa è stata vittima di questo perfido Covid-19; per noi tutti una persona speciale che pensiamo non ci abbia lasciato ma deciso semplicemente da ora in poi seguirci dall’alto.

Raccogliamoci in silenzio adesso!

Lo abbiamo voluto ricordare così perché per il Suo impegno per la nostra comunità il Comune è stata casa Sua ancor più di tutti. Giungano alla moglie signora Antonietta, ai suoi figli Giuseppe e Tiziana, ai nipoti tutti ai fratelli Pietro e Giovanni il nostro profondo cordoglio uniti nel ricordo.

Il Sindaco”.