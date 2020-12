Allevamento abusivo: scatta il sequestro della Forestale di Caserta

Sequestrati anche tutti i capi di bestiame per essere sottoposti alle profilassi sanitarie

Castel Morrone – I militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Caserta, unitamente al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, in data 21 dicembre 2020, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’intero complesso aziendale (allevamento avicolo e cunicolo) in località Vallicelle nel comune di Castel Morrone.

Tale provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il decreto di sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti del conduttore dell’allevamento e dei due comproprietari dello stesso. Le indagini svolte hanno consentito di accertare che l’azienda agricola, benché avesse cessato l’attività nell’anno 2016, aveva proseguito abusivamente l’allevamento di polli e conigli, detenendo nr. 675 polli e pulcini, nr. 51 conigli ed un’anatra, il tutto in assenza di alcuna autorizzazione e conseguentemente smaltendo illecitamente le deiezioni animali ivi prodotte (rifiuti speciali non pericolosi), così violando la normativa in materia di ambiente di cui all’art. 256 Testo Unico Ambiente.

La stessa azienda zootecnica si era già resa responsabile della medesima condotta nell’anno L’accertamento sul luogo veniva attuato – su delega della Procura della Repubblica – dai Carabinieri Forestale della Stazione e del Gruppo di Caserta, coadiuvati dai tecnici dell’ARPAC del Dipartimento Provinciale di Caserta e dai medici veterinari dell’A.S.L. di Caserta.

Nell’occasione si procedeva anche al sequestro sanitario dei capi di allevamento ivi custoditi per essere gli stessi sottoposti alle profilassi sanitarie obbligatorie e così impedire che gli stessi potessero essere immessi in commercio privi dei requisiti e garanzie di sicurezza alimentare.