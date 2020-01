Casoria. Rissa tra minorenni. Indaga la Polizia

Casoria – Un folto gruppo di adolescenti, nell’Uci Cinema di Casoria, hanno accerchiato una ragazzina e l’hanno pestata con una violenza e una brutalità impressionante.

Un agguato in piena regola, un’aggressione in puro stile criminale. E pensare che a metterla in pratica siano delle adolescenti fa venire i brividi.

È purtroppo il segno che non esistono più freni, non esistono più limiti. La cultura della violenza, spesso imparata in famiglia, prende il sopravvento e crea generazioni di incivili e delinquenti”.

Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, speaker radiofonico.

“Abbiamo deciso di segnalare questo video alle forze dell’ordine. Chiediamo che – hanno aggiunto Borrelli e Simioli – vengano visionate le telecamere del parco commerciale e individuate le ragazzine responsabili dell’aggressione. Vanno assolutamente fermate, punite ed educate. Ne va del loro futuro”.