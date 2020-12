Casertana 20 giocatori positivi al Coronavirus dopo i controlli

Caserta – Altri 3 giocatori positivi al Coronavirus nella squadra della Casertana. Ieri mattina, infatti, il gruppo è stato sottoposto ad ulteriori tamponi molecolari.

Erano previsti per la gara che era inizialmente in programma per oggi, rinviata poi dalla Lega Pro.

Nella serata di ieri gli esiti che hanno evidenziato ulteriori 3 calciatori positivi al covid che si vanno ad aggiungere ai 17 già in isolamento fiduciario.

Ecco il post pubblicato in serata sulla pagina ufficiale della Casertana F.C.: “𝗔𝗟𝗧𝗥𝗜 𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗢𝗕𝗟𝗨 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗩𝗜 𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 In mattinata il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi molecolari di routine in vista della gara inizialmente in programma per domani e poi rinviata dalla Lega Pro. In serata la Casertana FC ha ricevuto gli esiti di tali test che hanno evidenziato ulteriori 3 calciatori positivi, che si vanno ad aggiungere ai 17 già in isolamento fiduciario.”