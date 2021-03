Caserta: Violento incidente sulla Variante Anas, auto distrutta e due ragazze ferite

Violento schianto contro il guardrail lungo la Variante Anas nel tratto della città di Caserta, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

E’ accaduto tra le uscite di Tredici e Tuoro. Due ragazze, entrambe di 18 anni, erano a bordo di una Toyota Yaris, quando per cause e dinamiche in fase di chiarimento hanno perso il controllo del veicolo scontrandosi violentemente contro il guard-rail.

L’auto è andata quasi del tutto distrutta ed ha terminato la sua corsa lungo il margine di una scarpata.

Alcuni automobilisti in transito hanno prestato i primi soccorsi ed hanno allertato le autorità locali.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Caserta congiuntamente al personale del 118. Fortunatamente le due 18enni che hanno riportato ferite lievi.