Casertano flagellato dal vento: ingenti i danni in tanti comuni

Caserta – Le forti raffiche di vento nella Provincia di Caserta hanno seminato danni e distruzione in diversi comuni per tutta la notte.

Alberi crollati, insegne e tettoie divelte e pali della luce piegati dalla furia del vento. Sono questi i danni che si registrano in tante città del Casertano.

A Caserta, durante la notte sono state segnalate cadute di alberi e pali della luce in via Petrarca. A Santa Maria Capua Vetere in via Santella un pannello è precipitato in strada, lamiere dei lavori in corso all’Arco di Adriano volate via, ed un albero abbattuto presso lo Stadio dello Sport.

In via Passionisti, tra i comuni di Caserta e Casagiove, alcuni alberi secolari sono stati abbattuti dal forte vento.

Anche ad Aversa ci sono numerosi alberi e cartelloni pubblicitari caduti. Danni simili si registrano in più comuni del Casertano. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e dei distaccamenti sparsi sul territorio.

Attualmente è in vigore un’allerta meteo per vento forte, valida fino alle 18 di oggi.