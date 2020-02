Affitta appartamento non suo. Denunciato 50enne Casertano

Non è stato affatto difficile rintracciarlo, ed è stato denunciato in stato di libertà per truffa via internet

Caserta – E’ stato denunciato dai carabinieri di Cortina d’Ampezzo, un uomo di 48 anni della provincia di Caserta.

E’ accusato di truffa in quanto avrebbe incassato una caparra di 350 euro per un appartamento a Cortina. Naturalmente non possedeva alcuna abitazione.

A sporgere denuncia è stato un 50enne della provincia di Udine, il quale, appena si è accorto del raggiro si è rivolto ai carabinieri.

Non è stato affatto difficile rintracciarlo, ed è stato denunciato in stato di libertà per truffa via internet.