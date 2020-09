Pioggia e fulmini si abbattono sul Casertano: nel fine settimana un peggioramento

Caserta – In pochi minuti una nuova perturbazione ha letteralmente oscurato il cielo su gran parte della Provincia di Caserta.

Nel primo pomeriggio di oggi, 23 settembre, un temporale si abbattuto sul Casertano portando con se piogge abbondanti e fulmini.

Fortunatamente non si registrano particolari disagi, se non per quanto riguarda la circolazione stradale. Segnalati rallentamenti e code sulle principali arterie della nostra provincia, come autostrade e provinciali.

Per il fine settimana, 26 e 27 settembre, è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo con piogge abbondanti e temporali.

Inoltre le temperature subiranno un netto calo, con le massime che si assesteranno intorno ai 20 gradi.

Non è esclusa anche una eventuale allerta meteo della Protezione civile della Campania.