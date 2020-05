Beccato dai Falchi a spacciare sul Vialone di Caserta

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il SANNEH è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, è stato tradotto presso la casa circondariale di S. Maria C.V.

Caserta – La Polizia di Stato di Caserta Nella mattinata di ieri, 07/05/2020, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, SANNEH Yahya classe 2000, cittadino gambiano, s.f.d. ed irregolare sul territorio dello Stato. nel contempo, lo straniero è stato segnalato alle competenti autorità in quanto già destinatario del provvedimento di divieto di dimora in Provincia di Caserta.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile casertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio.

L’attività di p.g., finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha visto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che l’arrestato, si dedicasse all’attività di spaccio, perpetrata in particolare tra i Comuni di Caserta e San Nicola La Strada (CE).

Dopo un breve servizio di osservazione, effettuato presso la rotonda di San Nicola la Strada (CE), sita lungo quel Viale Carlo III, gli agenti della Sezione FALCHI riuscivano a rilevare l’attività di spaccio posta in essere dal SANNEH ed irrompevano con le moto in dotazione all’interno dei giardinetti ivi presenti, riuscendo a bloccarlo immediatamente dopo una cessione di stupefacente.

Sottoposto a perquisizione personale, all’interno degli slip occultava sostanza vegetale di colore verde, suddivisa in 27 “bustine”, nonché 50 euro in contati suddivisi in banconote di vario taglio; diversamente, nella mano sinistra stringeva ancora la somma di euro 10,00, provento della cessione realizzata immediatamente prima.

Le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che lo stupefacente rinvenuto in dosso allo straniero era “Marijuana” per un peso lordo complessivo di circa 30,00 gr.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rilevare che il SANNEH annoverava a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia, anche specifici.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il SANNEH è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal P.M. di Turno competente, è stato tradotto presso la casa circondariale di S. Maria C.V. per ivi rimanere a disposizione dell’A.G. in attesa dell’udienza di convalida.