Caserta: sfonda la vetrina del negozio e porta via la cassa, arrestato 29enne

Caserta: sfonda la vetrina del negozio e porta via la cassa, arrestato...

Caserta – Nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre 2020, militari della Compagnia Carabinieri di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura custodia degli arresti domiciliari, emessa dall’ufficio G.I.P. del locale Tribunale su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di M.F., 29enne casertano, gravemente indiziato di un furto aggravato commesso a Caserta, nella notte del 19 novembre 2020, ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino di via Roma.

Gli accertamenti, svolti da parte del NORM della Compagnia Carabinieri di Caserta previa delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di ricostruire la dinamica delittuosa, acquisendo gli elementi di prova a carico dell’arrestato. Secondo quanto emerso, il giovane, alle 02:00 circa del 19 novembre scorso, danneggiando con calci e spallate la vetrina della porta d’ingresso del negozio, si è introdotto nell’esercizio commerciale, trafugando il registratore di cassa, con all’interno il denaro ivi custodito.

Effettuato il primo intervento a seguito della segnalazione al 112, si è proceduto ad analizzare le immagini dell’impianto di videosorveglianza, dalle quali è stato identificato con sicurezza l’autore del furto – avendo agito a volto scoperto – e, nell’ambito della successiva perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, sono stati altresì rinvenuti gli indumenti indossati dall’indagato, immortalati dalle telecamere.

Il danno complessivo causato, è stato quantificato in circa 2.600,00 euro, mentre il profitto tratto dall’autore per il furto, veniva quantificato nella somma di 60,00 euro. In esecuzione del citato provvedimento cautelare, al termine dei rituali accertamenti, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione.