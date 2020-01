Caserta. Schianto in moto, ferito 45enne

Caserta – Violento incidente in moto nella serata di ieri lungo la strada in località Lo Uttaro a Caserta.

Un uomo di 45 anni originario di Portico di Caserta era in sella alla sua moto, quando, all’altezza dell’imbocco per la Variante Anas, è finito sull’asfalto, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

L’impatto è stato molto violento ma fortunatamente si è procurato solo qualche contusione ed escoriazione generate dallo schianto.

Sul posto, oltre alle autorità, sono giunti anche i paramedici del 118 i quali hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso.