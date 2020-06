Caserta. Vanno a trovare un parente in ospedale e scoppia la rissa

Caserta – Si erano recati all’ospedale Sant’Anna e Sebastiano di Caserta per far visita ad un loro congiunto.

Alcuni parenti hanno scatenato una rissa, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, molto probabilmente per futili motivi.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri presso la struttura ospedaliera casertana. Il tutto sembra essere cominciato all’interno dell’ospedale per poi spostarsi all’esterno.

Uno dei due ha avuto la peggio. E’ stato necessario l’intervento di due volanti della polizia di Stato per riportare la situazione alla calma mentre il malcapitato è stato soccorso dai sanitari.