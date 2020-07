Caserta. Due persone trovate morte in poche ore

In entrambi i casi le cause della morte sarebbero da ricondurre ad un malore

Caserta – Due tragedie nel giro di poche ore nella città di Caserta, dove due persone sono state trovate morte nelle loro abitazioni in circostanze del tutto separate.

In via Marchesiello un uomo di circa 60 anni, è stato trovato morto in casa. A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti i quali non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, purtroppo era già privo di vita. Oltre ai medici del 118 anche gli agenti della Polizia di Stato.

Invece a Puccianiello, il figlio ha ritrovato l’anziana madre di 86 anni deceduta in casa. Anche in questo caso i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In entrambi i casi le cause della morte sarebbero da ricondurre ad un malore.