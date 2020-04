Caserta. Mario muore a 4 anni dopo essere precipitato dal quarto piano

Caserta – Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Mario di quasi 4 anni, precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Roma a Caserta.

I medici hanno tentato di salvargli la vita con una delicata operazione, ma purtroppo è sopraggiunto il decesso.

Sul caso indagano gli agenti della Questura di Caserta, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella del fatale incidente domestico.

Sul piccolo verrà effettuata l’autopsia come da prassi in questi casi. L’intera comunità è sotto choc per questa tragedia. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica del dramma.