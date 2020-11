Maltempo sul Casertano: quasi 200 interventi dei vigili del fuoco in 2 giorni

In circa 2 giorni di allerta meteo, prima per temporali e poi per vento forte, sono stati centinaia le operazioni dei caschi rossi

Caserta – Nella notte del 21 novembre tutte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese sono state impegnate per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dall’ondata di maltempo caratterizzata soprattutto dal forte vento che ha colpito tutta la provincia Casertana.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per affrontare le decine di segnalazioni giunte per interventi riguardanti smottamenti ma soprattutto alberi pericolanti. Sono circa cento gli interventi già effettuati dal personale ed altrettanti sono in attesa di essere espletati.

Tutte le zone della provincia di Caserta sono state colpite, tuttavia sono stati registrati un numero particolarmente rilevante di interventi soprattutto nelle zone di Caserta, S. Maria Capua Vetere, Curti, San Prisco e Aversa.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente anche nella giornata di oggi 22 Novembre, per affrontare svariati tipi di interventi come cartelli pubblicitari e tetti divelti o danneggiati ma soprattutto alberi crollati.

