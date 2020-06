Caserta. Lutto all’istituto Giordani per la morte del prof Carbone

Caserta / Bellona – Una grave lutto colpisce l’istituto scolastico “Giordani” della città Caserta.

E’ morto, a causa di un malore improvviso, Vincenzo Carbone, 52 anni, di Bellona, insegnante di sostegno.

E’ successo nella mattinata di oggi 20 giugno, intorno alle 8,00 nella sua casa. Lascia la moglie. Ecco il commento della preside Antonella Serpico:

“Oggi tra il frastuono degli esami è giunta una bruttissima notizia. Mai avrei immaginato di dovervi scrivere che il caro Vincenzo Carbone ci ha lasciato. La bravura di un insegnante non si misura sui ragazzi che sono già bravi in partenza ma sulla capacità di aiutare chi é in difficoltà e di risollevarlo da un destino che altri credono già segnato. Vincenzo Carbone ha dedicato la sua professione ad aiutare i ragazzini in difficoltà. Il Giordani – conclude – si stringe attorno alla famiglia.“