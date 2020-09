Caserta: la Polizia festeggia San Michele, nominati 8 nuovi commissari

Caserta – A Caserta la funzione liturgica si è svolta stamane presso il Duomo, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per la prevenzione della diffusione del Covid-19, alla presenza delle massime autorità civili e militari della Provincia, di una rappresentanza del personale della Polizia di Stato in servizio in provincia di Caserta, dei familiari delle Vittime del Dovere e dei Caduti in servizio, nonché dei rappresentanti delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Al termine della funzione, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta si è svolta una sobria cerimonia di consegna della Sciarpa Tricolore agli otto neo Commissari della Polizia di Stato in servizio in questa provincia che, a causa delle restrizioni imposte per la prevenzione della diffusione del Covid-19, non hanno potuto riceverla nella tradizionale cerimonia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.

“La Sciarpa Tricolore rappresenta il peculiare segno distintivo del Funzionario di Polizia, che da immediata visibilità alla sua funzione e conferisce solennità all’esercizio delle sue attribuzioni, diretta espressione dell’autorità dello Stato. Le responsabilità che la Sciarpa Tricolore sintetizza simbolicamente evocano la missione delicata e vitale del Funzionario di Polizia, chiamato a garantire il sereno ed ordinato svolgimento della convivenza civile, per la tutela delle libertà e dei diritti dei singoli, dei gruppi e per la salvaguardia delle Istituzioni.”

Il Questore di Caserta Antonio Borrelli, nel formulare i migliori auguri ai colleghi neo promossi, ha ricordato con queste parole, custodite da quando la ricevette da giovane Funzionario di Polizia, l’importanza e la grande responsabilità di cui è intrisa la Sciarpa Tricolore.

I Commissari della Polizia di Stato che hanno ricevuto stamane la Sciarpa Tricolore sono i seguenti:

– Commissario Maria Antonietta Gringoli, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta;

– Commissario Maurizio Quaranta, in servizio presso la Questura di Caserta;

– Commissario Massimo Ercolano, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Caserta;

– Commissario Nicola Lecce, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Aversa;

– Commissario Pasquale Musco, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta;

– Commissario Eduardo Mele, in servizio presso la Questura di Caserta;

– Commissario Angelo Barbato, in servizio presso la Questura di Caserta;

– Commissario Patrizia De Nicolò, in servizio presso il Centro Interregionale VECA di Aversa.