Caserta. Investito mentre consegna le pizze. Giovane finisce in ospedale

Caserta – Nella serata di ieri a Caserta in via don Giuseppe Gangi un giovane fattorino è stato investito da un’auto.

Da una prima ricostruzione dei fatti intorno alle 22.30 il giovane si trovava in sella al suo scooter intento a consegnare delle pizze.

Per cause e dinamiche in fase di chiarimento ha impattato contro una vettura, cadendo a terra rovinosamente.

E’ stato l’automobilista a prestare i primi soccorsi e ad allertare un’ambulanza del 118, giunta sul posto poco dopo.

Il giovane è stato trasportato in ospedale a Caserta per effettuare tutti gli accertamenti del caso, ma fortunatamente non avrebbe riportato nessuna grave conseguenza.