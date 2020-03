Caserta. Indagata dipendente Agenzia delle Entrate, soldi per evitare controlli

Cancello ed Arnone – Nella mattinata odierna, alla conclusione d’indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciaie di Caserta, hanno notificato l’Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e nomina del difensore d’ufficio e comunicazione all’indagato informazione di garanzia” ad una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate e ad altri due soggetti.

Sono ritenuti responsabili dei reati di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e “rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio“.

Le indagini hanno consentito di documentare un complesso e consolidato sistema delittuoso in seno al quale la Funzionarla dell’Agenzia delle Entrate di Caserta, STELLATO Teresa, con la collaborazione di MARTINO Saverio, induceva i soggetti destinatari di controlli di natura fiscale a versarle somme di denaro per eludere le sanzioni previste per le evasioni commesse.

In caso di rifiuto il pubblico ufficiale minacciava l’applicazione della sanzione massima. Il ruolo di MARTINO era quello di avvicinare le vittime e di accompagnare poi la donna agli incontri con gli imprenditori che avvenivano presso il ristorante di “CAPUTO Angelo”, remunerato appunto per la messa a disposizione del locale.

Le indagini avviate nell’anno 2012, hanno consentito, in particolare, di documentare che gli indagati avevano indotto la titolare di una nota farmacia di Cancello ed Amone (CE) a farsi consegnare circa € 21.000,00 per eludere una pesante sanzione prevista per i reati in materia fiscale.