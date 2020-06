Violento incidente a Caserta, ciclista investito da una moto

Caserta – Violento incidente stradale in Viale Medaglie d’oro, eni pressi dello stadio di Caserta.

Per cause e dinamiche in fase di chiarimento, un uomo che stava percorrendo il tratto di strada in sella alla sua bici è stato investito da una moto.

L’impatto è stato molto violento e sia il ciclista che il centauro sono finiti a terra sull’asfalto, rimanendo feriti. Ad avere la peggio è stato proprio l’uomo in sella alla sua bici, scaraventato a diversi metri di distanza.

Sul posto, assieme ai medici del 118, sono giunti i vigili urbani per effettuare tutti i rilievi richiesti dal caso. Attualmente il traffico sta subendo pesanti rallentamenti.