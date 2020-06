Caserta, drammatico incidente. Auto si spezza in due

Caserta – Questa mattina, intorno alle ore 7, nei pressi del Palamaggiò si è verificato un gravissimo incidente stradale.

All’altezza della prima rotonda in località Gradilli, sulla Provinciale 336, due auto sono entrate in collisione per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Un impatto violentissimo, tra una Bmw ed una Fiat 500X, tanto da scaraventare una delle due vetture fuori dalla carreggiata, mentre la seconda auto è stata letteralmente spezzata in due.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano feriti gravi. Sul posto ambulanze e carabinieri del comando provinciale.