Caserta. In arrivo una settimana di pioggia e freddo

Caserta – L’inizio del mese di Marzo sarà caratterizzato da un’ondata di maltempo che porterà con sé pioggia e freddo.

Sono queste le previsione degli esperti per la prima settimana del mese. Infatti a partire già da domenica sera, su tutto il Casertano avremo pioggia e venti freddi.

La situazione subirà un netto peggioramento nella giornata di Martedì 3 Marzo con l’arrivo anche di forti temporali soprattutto in mattinata.

Ecco le previsioni di 3B Meteo:

LUNEDI’: l’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. In particolare le precipitazioni riguarderanno la Campania e si estenderanno all’alta Calabria. Sole in Sicilia salvo strati di passaggio e tendenza a peggioramento. Temperature in calo in Campania, stabili o in ulteriore aumento altrove. Venti meridionali, anche moderati. mari mossi moto ondoso in generale aumento.

MARTEDI’: la perturbazione raggiunge il meridione, preceduta da un flusso di correnti umide meridionali. Maltempo dunque per Campania, Calabria e Sicilia occidentale con piogge e temporali anche di moderata intensità. Tendenza a miglioramento slla Campania dalla sera. Temperature in alo, venti fino a tesi di Scirocco, rotazione a Ponente sulla Campania. Mari molto mossi o anche agitati.