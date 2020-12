Caserta – Un episodio insensato e disumano quello avvenuto nella città di Caserta, tra via Cilea e via Fleming, per mano di ignoti.

Come testimoniato da alcuni residenti un piccolo gatto è stato ucciso con un colpo di pistola, forse ad aria compressa.

Alcuni passanti hanno tentato di soccorrere il povero animale ma purtroppo è deceduto a causa della grave ferita riportata.

Al momento non è ancora chiaro se questo episodio criminale sia stato denunciato alle autorità locali per poter rintracciare il responsabile.