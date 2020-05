Caserta. Festa nel parco, multati i genitori

La festa naturalmente è stata interrotta e le persone presenti in quel momento sono state invitate a tornare a casa

Caserta – Nella giornata di ieri i Carabinieri di Caserta sono intervenuti in un parco pubblico nel rione Tescione.

Due coppie di genitori, con i figli piccoli, erano intenti a giocare tutti insieme, creando assembramenti vietati per via dell’emergenza coronavirus ancora in atto.

Era in corso una festicciola con alcune persone presenti. Sono scattate, quindi, diverse multe da 400 euro per gli adulti che hanno violato il decreto emanato per contrastare la diffusione del coronavirus.

La festa naturalmente è stata interrotta e le persone presenti in quel momento sono state invitate a tornare a casa.