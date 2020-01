Caserta. Donna ricercata arrestata in aeroporto

Deve scontare una pena di oltre 13 anni di carcere per una serie di furti in appartamento

Caserta – La Squadra Mobile di Ascoli Piceno ha proceduto alla cattura di una donna ricercata per furti in appartamento.

Da tempo la Sezione Catturandi della Squadra Mobile era alla ricerca di una giovane donna rom dedita ai furti in appartamento in maniera seriale.

Sulla donna di 25 anni, nata a Caserta, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno relativo ad una espiazione pena di oltre 13 anni.

La latitante risultava condannata per un’impressionante serie di furti in appartamento commessi in varie province italiane, da Catania a Trieste passando per Firenze e Milano, ed in ultimo in quella ascolana.

Durante un servizio di controllo presso la Frontiera di Linate, la donna è stata individuata nello scalo aereo appena sbarcata da un aereo proveniente dalla Germania: gli investigatori della Squadra Mobile ascolana si sono immediatamente attivati collaborando con i colleghi lombardi e consentendo così il suo arresto.

La giovane si trova ora ristretta presso il carcere di San Vittore.