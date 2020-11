Covid: 5 decessi nel Casertano, diverse comunità colpite

Caserta – Purtroppo nelle ultime ore vengono certificati e comunicati nuovi decessi legati al Coronavirus in diversi comuni della Provincia di Caserta.

A Teverola nella giornata di ieri è deceduto per Covid di un paziente che si trovava in isolamento domiciliare. Questa mattina il sindaco di Teverola Tommaso Barbato, informato dall’Asl, ha comunicato ufficialmente il decesso di un 51enne contagiato. “Stamattina, dopo le tante problematiche cui far fronte, ho ricevuto un’altra terribile notizia: un nostro concittadino, di anni 51, nella lotta al Covid, non ce l’ha fatta. Il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia. Che tristezza.”

Lutto anche nel comune di Capodrise. E’ scomparso a 80 anni Alfonso Glorioso, ex dipendente del Municipio, residente nel centro città. Anche lui è rimasto vittima del Covid.

A Teano è deceduto, dopo aver contratto il Covid 19, un anziano artigiano noto in paese.

A Capua, invece, nelle ultime ore è scomparso un uomo sui 70 anni risultato positivo al Coronavirus pochi giorni fa. Era un ex operaio in pensione.

Infine nella comunità di Casapesenna, ieri, è stata registrata una nuova vittima da Covid, la terza in totale.