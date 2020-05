Caserta. Attivata didattica a distanza per i detenuti

Caserta – In questo difficile momento storico, dovuto alla corrente emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta (CPIA Caserta) non fa mancare il proprio supporto alle esigenze formative degli studenti detenuti nei quattro Istituti Penitenziari della Provincia di Caserta ( Arienzo, Aversa, Carinola e Santa Maria Capua Vetere), mediante la piena attivazione della didattica a distanza anche nelle predette scuole carcerarie gestite dal CPIA.

Infatti, grazie al proficuo rapporto di collaborazione e l’ottimale sinergia interistituzionale intercorrente fra le Direzioni delle quattro Case di Reclusione ed il Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta Avv. Raffaele Cavaliere , è stato possibile organizzare in breve tempo e, di poi, continuare a svolgere i corsi di istruzione per adulti di alfabetizzazione della lingua italiana e per il conseguimento della licenza media, mediante delle videoconferenze quotidiane, che vengono regolarmente seguite dagli studenti ristretti con l’ausilio della Piattaforma per la didattica a distanza certificata AGID SOGI Agorà, già utilizzata dal CPIA per le lezioni a distanza di tutti gli oltre 1500 studenti iscritti ai corsi del CPIA nel corrente anno scolastico in tutta la Provincia. Questo strumento innovativo consente non solo di assistere alle video lezioni tenute dai docenti del CPIA, ma anche di scaricare il materiale didattico da essi selezionato e, soprattutto, permette allo studente di poter sottoporre alle opportune correzione il lavoro svolto, alimentando un continuo feedback tra il docente ed il discente.

“La nostra precipua convinzione è che l’istruzione per gli adulti, anche declinata con le differenti modalità proprie della didattica a distanza, sia una risorsa importante e centrale, nel percorso rieducativo di ogni singolo detenuto e, per questo, abbiamo cercato di superare tutti i numerosi ostacoli che sembravano impedire il prosieguo dei corsi formativi per i nostri oltre 400 corsisti ristretti nelle quattro carceri della Provincia di Caserta. Per questo motivo, l’obiettivo programmatico che ci siamo prefissi è quello di implementare ulteriormente tale servizio didattico, attraverso la realizzazione di un progetto formativo sempre più articolato e più specifico, che possa garantire in modo ottimale il diritto allo studio e l’istruzione dei detenuti nei mesi a venire ed almenno fino a quando non sarà possibile tornare alle ordinarie lezioni in presenza. Un vivo ringraziamento per l’attenzione, l’impegno profuso e la preziosa collaborazione dimostrate in tale direzione va indirizzato a tutti i Direttori delle quattro Case di Reclusione coinvolte ed al Personale educativo dell’area trattamentale ivi impegnato nonché ovviamente al nostro personale docente, mentre fondamentale è risultato il supporto ed il coordinamento offerto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nelle persone del Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese, sempre straordinariamente e fattivamente vicina al mondo della Scuola campana e della Dirigente Prof.ssa Angela Mormone, responsabile e referente dell’Ufficio III per l’Istruzione degli Adulti. Così interviene in merito il Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta, Avv. Raffaele Cavaliere, sintetizzando in poche battute l’importanza del traguardo formativo raggiunto.

L’esperienza formativa a distanza instaurata nelle carceri casertane rappresenta un esempio da seguire anche per altri Istituti Scolastici ed, infatti, diversi insegnanti si sono messi in contatto recentemente con il CPIA di Caserta per informarsi sulle metodologie di attuazione della didattica a distanza negli istituti penitenziari dove operano. In questo preciso momento storico, la gravità delle conseguenze della Pandemia in corso sulla situazione economica della Provincia di Caserta è imprevedibile e preoccupante. Il CPIA è l’istituzione scolastica preposta alla formazione ed all’istruzione permanente degli adulti dai 16 anni di età e con questo ulteriore progetto di didattica a distanza in fase di avvio nelle carceri della Provincia, aspira a definire un modello valido per tutti ed un percorso che sappia integrare istruzione, formazione e lavoro.

Il CPIA di Caserta, infine, a livello regionale, per primo ha ottenuto la possibilità di utilizzare la Piattaforma telematica certificata “SOGI Agorà” per la didattica a distanza, sia per garantire una adeguata formazione a distanza in modo strutturato nelle sedi carcerarie nonché per raggiungere più agevolmente tutti gli studenti in età adulta del territorio casertano già iscritti ai propri percorsi d’istruzione presso le nove sedi associate di Caserta, Aversa, Casal di Principe, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Teano, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese e presso gli altri punti di erogazione del servizio didattico ad esse afferenti.