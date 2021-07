Caserta: arrestata giovane 24enne per tentato omicidio

La Polizia di Stato di Caserta nella giornata di domenica 4 luglio 2021, ha proceduto all’arresto di una cittadina extracomunitaria di origini brasiliane, classe 1997, per tentato omicidio ai danni del suo ex convivente.

L’arresto è stato eseguito dagli operatori della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti in un appartamento del centro cittadino del capoluogo in seguito alla segnalazione, giunta su numero di emergenza 113, del ferimento di una persona, colpita al collo e ad una mano.

Secondo la ricostruzione dei fatti, svolta nell’immediatezza dagli operatori della Polizia di Stato, poco prima dell’intervento i due avevano avuto un grave litigio per motivi di gelosia, al culmine del quale la donna aveva afferrato un coltello e colpito l’uomo, procurandogli profonde ferite al collo, in prossimità della carotide, e alla mano con la quale aveva cercato di ripararsi dai fendenti.

Mentre gli operatori della Polizia Scientifica procedevano al sopralluogo sulla scena del crimine, caratterizzata dalla presenza di numerose tracce ematiche, gli accertamenti investigativi svolti dai poliziotti della Squadra Volante hanno rivelato che durante lo scorso mese di febbraio, in altra provincia, la donna era stata già tratta in arresto per un identico episodio in cui aveva ferito l’uomo con un coltello.

Al termine degli atti di rito la donna è stata condotta in stato di arresto presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.