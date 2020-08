Caserta: 32 casi positivi in città, “mai così tanti”

Promette controlli più serrati nei confronti delle attività commerciali, con la chiusura immediata per chi non rispetta le regole

Caserta – Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, attraverso un video messaggio fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in città.

Registrati ben 32 casi positivi, in totale, al covid, quasi tutti provenienti da altre regioni o dall’estero.

Il primo cittadino sottolinea il fatto che nemmeno durante la fase 1 si sono registrati così tanti casi positivi a Caserta.

Promette controlli più serrati nei confronti delle attività commerciali, con la chiusura immediata per chi non rispetta le regole. Infine conclude dicendo che per l’apertura delle scuole proporrà la data del 24 settembre per tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico.