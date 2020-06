Precipita da un muro di 3 metri. Uomo ricoverato d’urgenza

Casapulla – Greve incidente questa mattina in un’abitazione in via San Giovanni nel comune di Casapulla.

Per cause e dinamiche in fase di accertamento, un uomo di 58 anni, R.F. ,è caduto da un muro di circa 3 metri.

L’impatto con il suolo è stato molto violento. Alcune persone presenti hanno prestato i primi soccorsi ed hanno allertato i medici del 118.

I sanitari lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale San Anna e Sebastiano, di Caserta, dove si trova ricoverato per gli accertamenti medici del caso. Le sue condizioni non state giudicate gravi.