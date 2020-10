Coronavirus: 7 contagi in poche ore in città, positivo anche bimbo delle elementari

Casapulla – Comunicati 7 nuovi contagi da coronavirus nel comune di Casapulla, tra di loro anche un bambino che frequenta la scuola elementare di via Rimembranza.

Il sindaco Renzo Lillo ha confermato la notizia, comunicando l’attuale situazione alla cittadinanza con questa comunicazione:

“E’ una delle giornate più difficili per quanto riguarda la diffusione del Covid sul nostro territorio dall’inizio della pandemia”.

Il bambino negli ultimi giorni non è andato a scuola; al momento non presenta alcun sintomo. Su indicazioni dell’Asl competente, abbiamo attivato le procedure per contenere e prevenire eventuali contagi. Come azione precauzionale l’istituto scolastico è stato immediatamente sanificato per consentire la sua regolare apertura per la giornata di oggi, 5 ottobre. Il responsabile Covid preposto dalla scuola ha provveduto ad informare i genitori degli alunni che frequentano la classe del bambino e quelli della scuola media che hanno utilizzato la stessa aula per effetto dei doppi turni; i ragazzi interessati rimarranno a casa in attesa di nuove disposizioni.

Tutti, istituzione scolastica, Asl ed amministrazione comunale, lavorano per offrire il massimo della sicurezza ai vostri figli, informandovi, in tempo opportuno, quando si hanno dati certi ed informazioni attendibili. Quando sta accadendo a livello nazionale, regionale e, purtroppo, nella nostra comunità, ci deve far riflettere molto sul nostro comportamento e sulla attenzione che dobbiamo prestare nel rispettare le indicazioni che riceviamo. Dobbiamo fare attenzione, indossare la mascherina, evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale. Questo ci aiuterà a superare l’epidemia; se i contagi stanno aumentando non è solo e sempre colpa degli altri, è anche colpa del nostro ‘distratto’ comportamento“.