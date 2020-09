Bimbo di 5 anni positivo al covid nell’Agro Aversano, il sindaco: “sta bene”

Casapesenna – Un bambino di 5 anni, residente nel comune di Casapesenna è risultato positivo al coronavirus.

Lo ha reso noto il sindaco Marcello De Rosa con la seguente nota: “Il piccolo sta bene e attualmente non ha sintomi. Inoltre non frequenta istituti scolastici a Casapesenna”.

“Procederemo con la mappa dei contatti sperando di non avere altri contagi. Attualmente a Casapesenna risultano 3 positivi, a cui vanno aggiunti altri 2 positivi residenti a Casapesenna ma domiciliati in paesi limitrofi”.

“Invito tutti ad utilizzare un comportamento serio e rispettoso. Non possiamo permetterci la chiusura totale delle attività, evitate uscite inutili, utilizzate la mascherina in tutti i casi all’aperto e al chiuso, mantenete la distanza e soprattutto lavate spesso le mani. La curva dei contagi in Campania non accenna ad abbassarsi e rischiamo davvero la chiusura totale. Siate responsabili per voi stessi e per i vostri cari”.