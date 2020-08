Casal di Principe: sindaco Natale positivo al coronavirus

Casal di Principe – Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale è risultato positivo al tampone per il coronavirus.

È stato lui stesso ad informare la cittadinanza sulla situazione attraverso un post su Facebook.

Attualmente si trova a Milano, dove trascorrerà la quarantena. Si è recato nel capoluogo lombardo per far visita alla figlia. Ecco la sua comunicazione:

“Cari concittadini devo informarvi che sono risultato positivo al tampone per il Covid. Ero venuto a Milano per stare una settimana con mia figlia e le nipotine, ma ho avuto febbre per cui sono andato al PS per il tampone che è risultato positivo. Per ora resto in quarantena presso l’ abitazione di mia figlia qui in provincia di Milano. Intanto sono state già avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene, ma intanto vale sempre l’invito ad assumere comportamenti responsabili.”