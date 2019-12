Casal di Principe. Sequestrati 2 autolavaggi abusivi

Casal di Principe – Cinque tra autolavaggi ed officine di carrozzeria auto sono state sequestrate nel quadro dei controlli sullo smaltimento dei rifiuti nella “Terra dei fuochi”, territorio a cavallo tra le province di Napoli e Caserta.

A Casal di Principe sono stati sequestrati due autolavaggi per immissione in fogna e gestione illecita di rifiuti, ed i proprietari sono stati multati per abusi edilizi, per esercizio abusivo di professione e presenza di lavoratori irregolari.

L’ operazione interforze, disposta dall’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, ha impegnato 60 uomini di forze dell’ordine ed Esercito ed ha interessato i Comuni napoletani di Giugliano Mugnano, Qualiano, Quarto e Villaricca, nel Napoletano, Aversa, Casal di Principe, Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni.

Smaltimento illecito dei rifiuti, inquinamento ambientale, immissioni in fogna non autorizzate ed abusivismo edilizio i reati contestati. Cinque imprenditori sono stati denunciati e quattro lavoratori in nero scoperti.

Il titolare di un’altra officina e’ stato denunciato per violazione dei sigilli in quanto proseguiva l’attivita’ nonostante il precedente sequestro. Nel Comune di Mugnano (Napoli), e’ stata invece sequestrata un’autocarrozzeria abusiva per illecito smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.