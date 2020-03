Giovane investito da auto. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso

Casal di Principe – Brutto incidente stradale nella serata di ieri in piazzetta Padre Pio a Casal di Principe.

Da una prima ricostruzione della dinamica, un’auto ha investito un giovane il quale si trovava in compagnia di una comitiva di amici.

L’automobilista, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, ha investito in pieno il giovane il quale è rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei medici del 118 i quali hanno trasportato il giovane al pronto soccorso. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.